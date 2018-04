“Corp, identitate, memorie”

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Handbal au anuntat localitatile organizatoare ale turneelor din faza semifinala a Campionatului National la nivelul juniorilor I, atat la feminin, cat si la masculin. Daca la baieti judetul Prahova nu are nicio echipa calificata, la feminin exista o…

- Cunoscuta serie a conferințelor “Dupa-amiezi culturale la Vaslui”, coordonata de prof.univ.dr. Constantin Dram, a continuat la Biblioteca Județeana “Nicolae Milescu Spatarul”. Tema aleasa de conferențiarul Gheorghe Iorga, “Carpe diem sau reflexul persan al surasului lui Horatius”, a suscitat un mare…

- Marcarea a 140 de ani de la nașterea poetei Elena Farago a stat sub semnul emoției și a constat in organizarea unui amplu eveniment la Biblioteca Județeana “Nicolae Milescu Spatarul”. Publicul numeros s-a bucurat de un adevarat spectacol, la care au contribuit invitați de la Iași, precum și elevi vasluieni.…

- Ovidiu Neculai Avadanei, student al Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), a obtinut trofeul Olimpiadei Sud-Est Europeana de Matematica (SEEMOUS), la care au participat studenti din 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania,…

- Joi, 1 martie 2018, incepind cu ora 17.00, la Libraria „Orest Tafrali” din Iasi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter), va avea loc lansarea volumului Cuvintele, incotro? Lingvistica pentru toate televiziunile, aparut de curind la Editura Polirom, in colectia „Media. Studii si eseuri”.…

- Gelu Bichineț, Theodor Codreanu, gen. (r) Aurel Rogojan, Teodor Pracsiu Volumul ”Iulian N. Vlad. Confesiuni pentru Istorie”, scris de generalul de brigada in rezerva Aurel I. Rogojan, a fost lansat la Biblioteca Județeana ”Nicolae Milescu Spatarul”, inregistrand o asistența record. Lunea trecuta, un…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…