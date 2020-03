Coronavirusul ramane 17 zile pe suprafete. Descoperire socanta de pe nava de croaziera Diamond Princess Descoperirea vine in contextul in care au fost gasite, pe suprafețele vasului de croaziera Diamond Princess, urme ramase de la persoanele infectate cu virusul, la 17 zile de la plecarea acestora, potrivit unui studiu al Centrelor pentru cotrolul bolilor.Pasagerii de pe vasul de croaziera au prezentat simptome ale virusului, insa au existat și cazuri asimptomatice. Cel mai recent studiu al celor de la CDC au analizat camerele in care au fost cazați pasagerii croazierei și care nu erau curațate. De asemenea, aceștia declarata ca raspandirea infecției cu coronavirus la bordul navei de croaziera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost…

- 762 de persoane infectate cu coronavirus in Romania. 79 vindecate, 6 pacienți in stare grava. Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat care sunt cifrele evolutiei epidemiei provocate de COVID 19 la nivel national, pentru data de 24 martie 2020, ora 13.00. Au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv,…

- Loredana Groza susține ca statul in casa reprezinta cea mai buna metoda de a preveni coronavirusul și de a ne vindeca. ”Vreau sa le transmit tuturor romanilor sa stea acasa pentru ca asta este cea mai buna metoda de a preveni și de a ne vindeca. Cred ca ce ne vindeca și ce ne ține, ne protejeaza…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Alte 17 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus – 4 la Suceava, 3 la Bucuresti, 2 la Cluj, 2 la Bistrita Nasaud, 2 la Covasna si cate unul la Iasi, Dolj, Ilfov si Constanta – au fost confirmate joi, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 277 . ”Pana astazi, 19 martie,…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, a anuntat, duminica, decizia de a suspenda toate zborurile pe rutele spre Treviso, situat in apropiere de Venetia, si Bergamo. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile italiene au impus carantina in nordul tarii ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei de…