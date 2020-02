Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in China a ajuns la 490, dupa ce autoritațile din provincia Hubei au anunțat miercuri alte 65 de noi cazuri de deces, arata Agerpres. Numarul persoanelor infectate a depașit 23.500 numai in China. Tot azi, pe un vas de croaziera acostat in orașul japonez…

- Batrbatul, in varsta de 39 de ani, tratat pentru virusul ucigas, a murit marti dimineata, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acesta locuia la Hong Kong si s-a aflat in luna ianuaria in orasul chinez Wuhan, epicentrul pneumoniei virale. De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.Primul caz de coronavirus din India a fost raportat…

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Coronavirusul chinezesc a ucis inca 26 de oameni. Numarul de infectii il depaseste pe cel cu SARS. Gripa chinezeasca a ucis inca 26 de oameni in ultimele ore, iar bilantul negru a ajuns la 132 de morti. Aproape 1.500 de noi cazuri au fost depistate in ultimele 24 de ore. Numarul de infectii cu noul…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN.Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat…