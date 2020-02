Coronavirusul ar putea impiedica cresterea preturilor din Romania. Explicatia lui Isarescu

Stiri pe aceeasi tema

- Enuntul a fost inserat intr-un slide din prezentarea BNR privind potentialele cauze de abatere a inflatiei de la traiectoria proiectata. Citeste si: Bilant coronavirus: Peste 900 de persoane au murit, iar 40.000 sunt infectate cu virusul ucigas "Nu avem date suplimentare, insa am hotarat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca o penurie mondiala de echipament de protectie este in curs, in contextul in care epidemia noului coronavirus chinez continua, cu 630 de decese confirmate si peste 30.000 de persoane bolnave. "Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de…

- Euro face un pas in spate la sfarsit de saptamana, fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7642 de lei/unitate, o usoara scadere, de 0,02%. Acesta este cel mai scazut nivel din 13 noiembrie 2019, cand a fost4.7635 lei.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7779 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Lira sterlina a urcat de la 5,6463 lei la 5,6778 lei. Acest nivel, atins in ziua in care Marea Britanie iese din UE, este cel mai mare din 16 decembrie…

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala, iar aurul ajunge la un maxim istoric fata de leu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7798 de lei/unitate, o crestere de 0,02% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7790 lei/euro, in urcare cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Lira sterlina a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele sase saptamani. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a intervenit pe pietele valutare pentru a sustine cursul de schimb al leului dupa ce ingrijorarile cu privire la efectele cresterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflatiei si bugetului au dus leul la un minim istoric, transmite Bloomberg. Potrivit unui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…