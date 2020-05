Coronavirusul a decapitat America Este dificil de ințeles cat de drastic pandemia Covid-19 a perturbat viața in SUA atunci cand efectele sale sunt atat de ample. Șomajul a crescut pana la niveluri care nu au fost vazute in decenii. Au murit cel puțin 100.000 de americani, asta inseamna in medie 900 de decese pe zi. Mai mult decat in razboaiele din […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Coronavirusul a inchis Inspectoratul Școlar Județean Buzau pentru patru zile, dupa ce un angajat al instituției a fost confirmat cu coronavirus. Este vorba despre un inginer de 56 de ani, angajat al departamentului tehnic, responsabil cu investițiile in Inspectoratul Școlar Județean, informeaza Știri…

- 1. Razele ultraviolete ucid virusul, deci daca stam la soare, coronavirusul dispare. Razele ultraviolete ucid virusul, dar doar daca acesta se afla pe o suprafața care e expusa acestei radiații ultraviolete. Lampile cu ultraviolete sunt folosite in cabinete medicale, in laboratoare, cabinete…

- Hong Kong demonstreaza lumii intregi ca noul coronavirus poate fi ținut sub control, dupa ce a luat o serii de masuri stricte, noteaza CNN.Astfel, Hong Kong nu a mai raportat infecții cu coronavirus in ultimele doua saptamani, dupa ce la sfarșitul lunii februarie fusese lovit de al doilea val de Covid-19.…

- Un barbat de 60 de ani, angajat al Serviciului de Ambulanta Suceava, s-a stins in aceasta dimineața la Iași, in urma contractarii Covid-19.Ion Irimescu era șofer pe ambulanța și fusese testat pozitiv cu noul coronavirus in jurul datei de 20 aprilie, dupa ce incepuse sa se simta rau. El a fost ...

- Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelanda au devenit ciștigatoare in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat pe 28 aprilie CNBC, cu referire la experți. Deci, in timp ce restul lumii inca lupta activ impotriva raspindirii infecției, iar multe țari opresc industria și introduc masuri restrictive,…

- Rata de ocupare a fortei de munca din Germania a scazut la un nivel fara precedent, din cauza impactului avut de pandemia de coroanvirus asupra economiei care este motorul de crestere al Europei, potrivit datelor institutului de cercetari Ifo, citate de CNBC, scrie news.ro.Barometrul Ifo referitor…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, briefing de presa organizat de Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, de prezentare a informațiilor actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național

- Un nou studiu efectuat de o echipa a Institutului Național de Boli Infecțioase Spallanzani din Roma și aparut in revista de specialitate ”Annals of Internal Medicine” susține ipoteza transmiterii virusului responsabil de Covid-19 și prin secreții oculare, potrivit La Stampa și Il Giornale. Daca pana…