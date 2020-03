Coronavirus: Ultimatumul Spaniei şi Italiei împiedică un pact al UE privind pandemia COVID-19 Sefii de stat si de guvern din statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit deocamdata sa ajunga la un acord privind raspunsul economic la criza provocata de pandemia COVID-19 din cauza Spaniei si a Italiei, care au solicitat joi seara masuri economice mai hotarate si identificarea unui raspuns comun in termen de zece zile, informeaza EFE. Dupa mai mult de cinci ore de la inceperea summitului prin videoconferinta, liderii statelor europene continuau sa negocieze un nou text al unui acord care sa raspunda cerintelor Madridului si Romei, conform unor surse comunitare citate de agentia spaniola… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

