Turcia restrictioneaza deplasarile persoanelor cu varsta de 65 de ani si peste, precum si a persoanelor cu afectiuni cronice, ca parte a masurilor luate pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, potrivit DPA si Reuters.

Dispozitia, care intra in vigoare sambata la miezul noptii, ca acestor categorii de persoane le este interzis sa iasa din casa in zone in aer liber, inclusiv in parcuri publice, a indicat Ministerul de Interne pe Twitter.

Niciun alt detaliu nu a fost oferit, nici macar asupra modului in care aceasta interdictie va fi impusa, potrivit Agerpres.

