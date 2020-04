Coronavirus: SUA vor confisca exporturile de echipamente de protecţie şi aparate de respirat SUA vor confisca exporturile de echipamente si de materiale medicale de protectie pana cand vor stabili daca acestea ar trebui pastrate in tara pentru lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, au anuntat miercuri doua agentii federale, transmite Reuters. Intr-un comunicat comun cu Agentia federala de management al situatiilor de urgenta (FEMA), Agentia vamala si de protectie a frontierelor (CBP) precizeaza ca va opri exporturile de aparate de respirat, masti si manusi chirurgicale. FEMA va determina ulterior daca echipamentul ar trebui returnat spre a fi folosit in SUA, achizitionat de catre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Vivian Diaconescu, care a lucrat timp de zece ani in cadrul grupului farmaceutic AD Pharma, atrage atentia ca a primit mai multe oferte pentru materiale sanitare care sa ajunga in spitalele din Romania, insa statul nu face nimic pentru a intra in posesia lor. ...

- Municipalitatea suceveana achizitioneaza ventilatoare mecanice si echipamente de protectie pentru personalul medical din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat primarul Ion Lungu potrivit Agerres. El a spus ca, in prezent, prioritatea zero este asigurarea acestor echipamente de protectie…

- Moody's pregateste o retrogradare in masa a firmelor afectate de coronavirus Agentia de evaluare financiara Moody's a demarat o revizuire globala a ratingurilor atribuite companiilor, in contextul pandemiei de coronavirus si al prabusirii pretului petrolului. Agenția urmează să…

- Germania a ridicat interdictiile pentru exporturile de echipamente medicale, care au fost introduse la inceputul lunii martie pentru a evita o criza de masti, ochelari si manusi de protectie, a anuntat joi Ministerul Economiei, in contextul in care autoritatile se lupta cu limitarea raspandirii coronavirusului,…

- Germania a ridicat interdictiile pentru exporturile de echipamente medicale, care au fost introduse la inceputul lunii martie pentru a evita o criza de masti, ochelari si manusi de protectie, a anuntat joi Ministerul Economiei, in contextul in care autoritatile se lupta cu limitarea raspandirii coronavirusului,…

- Uniunea Europeana a anuntat, duminica aceasta, ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, transmite agerpres. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare…

- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am adoptat astazi (duminica - n.r.) un sistem de autorizare la export…

- Italia a inregistrat 49 de noi decese din cauza noului coronavirus in cursul zilei de vineri. Numarul total al deceselor in peninsula a ajuns la 197, scrie Reuters. Agenția de Protecție Civila din...