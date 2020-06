Coronavirus SUA: Florida interzice consumul de alcool în baruri după ce pasionații de petreceri au mărit riscul epidemic Dupa luni de îngradire și în euforia relaxarii masurilor restrictive de la începutul verii, foarte mulți tineri din Florida vor sa se distreze fara sa țina însa prea mult cont de raspândirea coronavirusului, potrivit autoritaților locale, citate de AFP.



Reggaeton, petreceri improvizate pe plaja sau în jurul unei piscine și mult alcool, sunt ingredientele petrecarețior care vor sa se bucure de viața de noape celebra din Florida, chiar daca multe baruri și cluburi de noapte ramân închise.



Din martie pâna în mai, numarul de…

Sursa articol: hotnews.ro

