Coronavirus: Spania va plasa în carantină toate persoanele sosite din străinătate în perioada 15-24 mai Persoanele care sosesc din strainatate in Spania, incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta, vor fi plasate in carantina pentru 14 zile, potrivit unei decizii a guvernului de la Madrid publicate marti si care vizeaza incetinirea raspandirii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters.



Aceste persoane plasate in izolare nu vor fi autorizate sa iasa decat pentru a-si achizitiona produse alimentare, pentru ingrijiri medicale sau in alte ''situatii esentiale'', insa numai avand nasul si gura acoperite de o masca sanitara.



Starea de urgenta din Spania…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

