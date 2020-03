Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici epidemiologi au ajuns in Parlament și iau probe aleșilor, dar și jurnaliștilor pentru coronavirus, dupa ce senatorul liberal, Vergil Chițac a fost depistat pozitiv cu COVID-19, informeaza Realitatea PLUS.Totul are loc dupa ce premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul…

- Autoritațile din Alba se pregatesc pentru eventualitatea unor imbolnarviri in județ, chiar daca deocamdata NU a fost confirmat nici un caz de coronavirus. Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a luat in comdodat un aparat Real Time – PCR, pentru diagnosticarea intr-un timp cat mai scurt a posibilelor…

- Printre cei 423 de francezi infectați cu coronavirus se numara Jean-Luc Reitzer, deputat ales in Haut-Rhin. Acesta este acum internat la terapie intensiva, potrivit www.bfmtv.com. Puțin cunoscut pe scena naționala, barbatul este totuși o forta politica de 32 de ani. Barbatul s-a nascut in Altkirch,…

- Jean-Luc Reitzer, deputat al Partidului Les Republicains (LR) din 1988, a fost spitalizat in stare grava la terapie intensiva, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Un bufetier al Adunarii Nationale, camera inferioara a Parlamentului francez, a fost, de asemenea, diagnosticat cu noul coronavirus…

- Alte doua teste pentru coronavirus au fost efectuate la centrul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Este vorba despre o persoana din Cluj și alta din Sibiu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) vine in sprijinul cetațenilor cu cateva informații privind masurile de prevenire a infecției cu coronavirus – SARS-CoV-2. „In contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus, este foarte important ca fiecare persoana…

- Acesta va funcționa la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Satu Mare, in parteneriat cu un spital din Ucraina. La jumatatea acestei saptamani a fost lansat, oficial, un program de cooperare transfrontaliera intre Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia, in cadrul caruia, in cadrul SJU Satu Mare va…

- Parintii care obisnuiau sa mearga cu copiii, pentru urgente, la Sectia de Pediatrie a Spitalului „Filantropia”, de langa Parcul Romanescu, sunt atentionati ca trebuie sa se indrepte catre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova. Mai multe mame au impartasit, pe un grup de Facebook, ca nu au fost…