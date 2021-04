Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit tabelului incidenței, actualizat pentru data de vineri, 16 aprilie, in județul Bihor sunt in prezent 12 localitați, printre care se numara și Oradea, care depașesc pragul de incidența de 4 cazuri la mia de locuitori.

- Statistica actualizata arata ca 19 localitati din Prahova au depasit pragul de 3 cazuri COVID la mia de locuitori, cinci dintre acestea aflandu-se peste pragul de 4, care duce la impunerea unor restrictii suplimentare.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 235 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.274 teste efectuate (din care 455 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (103), Lugoj (17), Peciu Nou (12),…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, vineri, 321 noi contaminari cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, dintre care 176 in Timisoara, cu 43 de cazuri mai multe decat ieri. Patru cadre medicale au fost testate pozitiv, iar 11 persoane au decedat.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 346 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.065 teste efectuate (din care 793 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (172), Lugoj (16), Sannicolau Mare…

- Rata de infectare cu coronavirus crește la 7,25 in Timișoara, iar in Timiș este 5,24 la mia de locuitori, miercuri, 3 martie. La aceasta data sunt 38 de localitați care au rata peste 3 la mia de locuitori, dintre care opt sunt in carantina.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 239 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.546 teste efectuate (din care 233 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 132, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Jimbolia – 3, Sannicolau…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 19 ianuarie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,71%00, in scadere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare…