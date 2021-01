Stiri pe aceeasi tema

- Victimele au intre 67 si 86 de ani.Deces nr 659: Barbat, 74 de ani, Constanta, comorbiditati acidoza, hipertensiune arteriala , decedat in 10.01, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 660: Barbat, 71 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala…

- Trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 63 si 76 de ani.Deces nr 656: Femeie, 69 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, obezitate, diabet zaharat tip II , decedata in 10.01, la Spitalul Clinic Judetean de…

- Doua femei si un barbat au murit in urma infectarii cu COVID 19Deces nr 614: Femeie, 86 de ani, Constanta, comorbiditati AVC ischemic, hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica cronica , decedata in 02.01, la Spitalul Municipal Medgidia.Deces nr 615: Femeie, 79 de ani, Constanta, comorbiditati…

- 13 persoane infectate cu COVID 19 au murit la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 52 si 88 de ani si prezentau comorbiditati.Deces nr 523: Femeie, 73 de ani, Constanta, comorbiditati cardiopatie ischemica cronica dureroasa, hipertensiune arteriala grad III, boala renala cronica, astm bronsic…

- Sapte persoane au murit in urma infectarii cu COVID 19Deces nr 516: Barbat, 82 de ani, Constanta, comorbiditati boala cronica de rinichi, acidoza, diabet zaharat , decedat in 20.12, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 517: Barbat, 63 de ani, Constanta,…

- Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 65 si 82 de ani.Deces nr 491: Femeie, 82 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala , decedata in 16.12, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 492: Femeie, 65 de ani, Constanta, comorbiditati…

- Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 65 86 de ani, infectate cu COVID 19. 6 noi decese cauzate de infectarea cu COVID 19 au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta.Deces nr 377: Barbat, 86 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II, fibrilatie…

- Doua persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, la Constanta, in urma infectarii cu coronavirus.Deces nr 127: Barbat, 67 de ani, Constanta, comorbiditati ciroza toxica, sindrom anemic, Anasarca , decedat in 26.10, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 128:…