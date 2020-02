Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Principalul avion de pasageri din Rusia, Sukhoi Superjet 100, conceput ca un rival pentru Airbus, Bombardier și Embraer, nu a primit comenzi in acest an, in afara acordului de lunga durata cu transportatorul de stat Aeroflot, informeaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Aeronava, care a intrat in serviciu…

- Rusia intenționeaza sa inceapa de luni operațiunea de evacuarea a propriilor cetațeni din orașul Wuhan și provincia Hubei, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, și suspenda circulația trenurilor de pasageri spre China, relateaza site-ul agenției Reuters.Rusia, care are o frontiera cu o…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis alocarea a 10 milioane de euro (11.05 milioane dolari) pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus, iar Germania anunta ca un vaccin ar putea fi creat in cateva luni, relateaza dpa si EFE. Comisia a lansat o procedura de urgenta pentru…

- Autoritatile din Rusia au confirmat, vineri, doua cazuri de infectare cu noul virus gripal din China, informeaza agentia de presa Tass, potrivit Mediafax.Cei doi pacienti sunt cetateni chinezi, a declarat vicepremierul rus Tatiana Golikova. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA…

- Ucraina negociaza cu Rusia cu privire la eliberarea ucrainenilor detinuti in Rusia si in estul Ucrainei, a anuntat joi administratia prezidentiala ucraineana, potrivit Reuters. ''Am inceput deja o discutie cu Federatia Rusa despre schimbul de ucraineni - toti, printre care tatari crimeeni, alti ucraineni…

- Rusia si China au impus veto in Consiliul de Securitate al ONU asupra unui proiect de rezolutie al Germaniei, Belgiei si Kuweitului ce prelungea cu un an ajutorul umanitar transfrontalier al ONU pentru 4 milioane de sirieni, pe care Moscova vrea sa-l reduca drastic, informeaza AFP, dpa si Reuters.…