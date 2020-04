Coronavirus: Rusia instituie carantina pentru mii de militari

Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi mondial. La defilare urmau sa participe circa 15.000 de militari, insa presedintele Vladimir Putin a amanat evenimentul pentru o data care inca nu a fost stabilita, din cauza epidemiei de COVID-18. La repetitii luasera parte deja cateva mii de soldati; luna aceasta au fost difuzate imagini de televiziune…