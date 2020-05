Coronavirus: Prim-ministrul kosovar a ieşit din autoizolare Prim-ministrul interimar al Kosovo, Albin Kurti, a pus capat marti unei scurte perioade de autoizolare dupa ce persoana cu care a fost in contact a fost testata negativ pentru coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului, citat de France Presse. Albin Kurti, in varsta de 44 de ani, s-a plasat luni in autoizolare ca masura de precautie dupa ce a intrat in contact cu un responsabil al Ministerului Integrarii Europene care a fost el insusi in contact cu o persoana testata pozitiv la coronavirus. Acest responsabil a fost testat negativ, iar prim-ministrul si-a reluat activitatea marti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

