Coronavirus: Premierul Ungariei, Viktor Orban, invitat la Parlamentul European

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a fost invitat marti de presedintele Parlamentului European pentru o dezbatere cu privire la starea de urgenta instaurata in tara sa in contextul pandemiei de COVID-19 si al repercusiunilor acesteia asupra drepturilor si libertatilor fundamentale, potrivit France Presse. Consiliul si Comisia Europeana urmeaza sa prezinte joi o declaratie asupra acestei probleme care va duce la o dezbatere in cursul unei sesiuni plenare a Parlamentului European, a indicat presedintele adunarii, italianul David Sassoli, intr-o scrisoare adresata lui Orban. La sfarsitul lunii martie,…