- Prim-ministrul britanic Boris Johnson respira fara asistenta si continua sa fie monitorizat la terapie intensiva, a declarat marti ministrul de externe Dominic Raab, care ii tine loc in fruntea guvernului, relateaza Reuters. Raab a mai spus ca starea liderului britanic a fost stabila peste…

- Starea premierului britanic Boris Johnson, internat luni la terapie intensiva din cauza imbolnavirii de COVID-19, a fost stabila noaptea trecuta, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. Oficialul a declarat presei ca lui Johnson, spitalizat duminica, i se administreaza oxigen prin…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica dupa zece zile de izolare in urma infectarii cu coronavirus, va mai ramane internat, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. 'Prim-ministrul s-a simtit bine noaptea trecuta la spitalul (St.) Thomas din Londra si este bine dispus.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se afla in continuare in spital luni, cu simptome persistente de COVID-19 dupa zece zile de cand a fost testat pozitiv la noul coronavirus, insa Downing Street a comunicat ca premierul ramane la conducerea guvernului, transmite Reuters. 'Prim-ministrul este…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters, potrivit Agerpres.''El…