Coronavirus: Polonia prelungeşte controalele la frontierele sale până la 12 iunie Polonia va extinde controalele de la frontierele sale pana la 12 iunie, in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul de Interne polonez, potrivit Reuters. In luna martie, Polonia si-a inchis granitele pentru a incetini raspandirea noului coronavirus; ulterior, masura a fost prelungita in patru randuri. Cetatenii polonezi, strainii cu drept de sedere legal in Polonia si soferii profesionisti straini pot intra pe teritoriul polonez prin anumite puncte de trecere a frontierei. Autoritatile de la Varsovia au decis redeschiderea marilor centre comerciale, a hotelurilor, a locurilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va extinde controalele de la frontierele sale pana la 12 iunie, in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul de Interne polonez, potrivit Reuters. In luna martie, Polonia si-a inchis granitele pentru a incetini raspandirea noului coronavirus; ulterior, masura a fost prelungita…

- Autoritatile locale din Seul au decretat inchiderea tuturor localurilor de noapte din capitala sud-coreeana, pentru a impiedica resurgenta epidemiei de coronavirus dupa ce un nou focar de contaminare a fost constatat intr-un cartier cosmopolit, cunoscut pentru viata sa de noapte, informeaza duminica…

- Germania, care face parte din zona libera de circulatie Schengen, isi va prelungi controalele la frontiera pana pe 15 mai, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, relateaza Reuters. La randul ei, Polonia a extins controalele la frontierele cu Germania, Cehia, Slovacia…

- Rata de raspandire a noului coronavirus in Polonia este in scadere, iar autoritatile se asteapta sa ajunga la 1 in urmatoarele zile, a anuntat luni Ministerul Sanatatii de la Varsovia, potrivit Reuters.Acest numar este unul dintre cei cativa indicatori pe care ii urmaresc autoritatile atunci…

- Guvernul finlandez a prelungit si inasprit marti controalele la frontiera, restrictionand intrarile si iesirile din tara pana la 13 mai, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Autoritatile de la Helsinki au urmarit cu tot mai mare ingrijorare strategia liberala a Suediei…

- Turcia restrictioneaza deplasarile persoanelor cu varsta de 65 de ani si peste, precum si a persoanelor cu afectiuni cronice, ca parte a masurilor luate pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, potrivit DPA si Reuters.Dispozitia, care intra in vigoare sambata la miezul noptii,…

- Turcia a anuntat miercuri inchiderea frontierelor terestre cu Grecia si Bulgaria pentru tranzitul persoanelor, in cadrul masurilor de limitare a propagarii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters. Punctele de trecere de la frontierele cu cei doi vecini vor fi inchise incepand de miercuri de la miezul…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale. Cele trei…