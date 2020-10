Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile asociate pandemiei de COVID-19 au determinat o scadere fara precedent a emisiilor de CO2 in primul semestru al anului 2020, mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008 si decat in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, au anuntat miercuri reprezentantii

- Pandemia de coronavirus se va termina in 2023, iar "intr-un timp nu foarte indepartat" toate spitalele din Romania vor deveni spitale COVID, estimeaza managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, Adrian Streinu Cercel. El spune ca la sectia de terapie intensiva de la "Matei Bals" sunt internati…

- Costul orar al fortei de munca in trimestru II al anului a inregistrat o rata de crestere de 11,47% fata de trimestrul I si de 16,11% fata de acelasi trimestru din 2019. Creșterea este determinata in principal de intreruperea activitatii in contextul Covid-19, potrivit Institutului National de Statistica…

- Masurile adoptate de Guvern in plina pandemie de coronavirus au adunat reprezentantii HoReCa intr-un protest fara precedent. Organizatia din industria ospitalitatii isi suspenda activitatea. HoReCa a decis suspendarea activitatii Pandemia de coronavirus a inchis restaurantele din Romania, spre disperarea…

- Pandemia de coronavirus a schimbat intr-un timp foarte scurt modul de interacționare a persoanelor. Maștile au devenit obligatorii in spații inchise, iar in unele județe, și in spații publice, vizitele pe la cunoscuți s-au rarit, multe dintre vacanțele planificate in afara țarii au fost anulate. Insa,…

- Pandemia covid-19 continua sa se raspandeasca - peste 280.000 de cazuri noi zilnic inregistrate joi si vineri - bilanturi-record care antreneaza noi restrictii in lume, relateaza AFP preluat de news.ro Peste cinci milioane de cazuri noi au fost declarate in mod oficial de la 1 iulie - peste o treime…

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut acum doua zile cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE, preluata…

