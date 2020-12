Costul noului lockdown la nivel national legat de coronavirus in Israel va fi in total de 6 miliarde de sekeli (aproximativ 1,86 miliarde dolari SUA), a declarat joi Ministerul de Finante al tarii, citat de agentia Xinhua.



Acesta va fi al treilea lockdown impus in Israel si va intra in vigoare duminica la ora locala 17:00.



Lockdown-ul va include restrictii de circulatie, inchideri de magazine, reducerea activitatii la locurile de munca, a transportului public si sistemului educational, precum si limitarea adunarilor.



Shira Greenberg, economistul-sef al ministerului,…