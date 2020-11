Ministrul apararii lituanian Raimundas Karoblis a fost testat pozitiv la COVID-19 si Anthony Tata, unul dintre mai multi inalti oficiali ai apararii Statelor Unite care s-a intalnit cu el saptamana trecuta la Pentagon a fost de asemenea testat pozitiv joi, a anuntat Pentagonul, citat vineri de Reuters.



Ambasada Lituaniei in Statele Unite a anuntat joi Pentagonul in legatura cu testul pozitiv al lui Karoblis, a adaugat Pentagonul. Tata, care are indatoriri de subsecretar pentru politici de aparare, l-a intalnit pe Karoblis pe 13 noiembrie.



Toti inaltii responsabili ai apararii…