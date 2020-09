Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo nu si-a pierdut ambitia. CR7 vrea sa stearga afrontul adus de eliminarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor in acest sezon. Starul echipei Juventus Torino si-a fixat ca obiective sa „cucereasca lumea“ si sa „bata recorduri“, informeaza AFP, citata de Agerpres…

- Draghi: ”Reconstructia Europei dupa pandemie va fi similara cu cea de dupa razboi.” Cum vor fi rambursate datoriile fara precedent facute de statele lumii Reconstructia Europei dupa pandemia de coronvirus va fi similara cu efortul de reconstructie dupa cel de al doilea razboi mondial, a…

- Un cunoscut senator italian va lansa o mișcare politica menita sa scoata Italia din Uniunea Europeana, sperând sa profite de sentimentele anti-Bruxelles pe masura ce țara se zbate sa își relanseze economia afectata de pandemie, relateaza Reuters.Gianluigi Paragone, un fost prezentator…

- Circa 35% din români spun ca pandemia i-a prins fara bani puși deoparte, proporția acestora fiind cea mai ridicata din Europa, potrivit unui survey publicat de ING. Fața de luna mai 2020, când a fost realizat acest survey, în decembrie ponderea românilor fara economii era ușor…

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 nu sunt deloc de neglijat pentru Europa. Pe de o parte a avut loc o oprirea productiei (cel putin partial) in multe companii, iar pe de alta parte am asistat la scaderea consumului, din cauza restrictiilor de mobilitate. Declinul veniturilor companiilor…

- Premierul italian Giuseppe Conte și principalii miniștri responsabili de gestionarea pandemiei, cel de Interne și cel al Sanatații, vor fi audiați astazi de procurori, dupa ce zeci de oameni au depus plangeri pentru modul in care au gestionat autoritațile criza coronavirusului, scrie Digi24.ro .

- ​Reîncep angajarile, dar recrutorii cauta candidati doar pentru anumite domenii. Care sunt acestea? ● Patru semnale de alarma pentru România în Raportul de convergența 2020. ● Florin Cîtu: Fara popriri si executari silite pâna în 25 octombrie. ● România, pe…