Cancelarul Angela Merkel i-a indemnat duminica pe germani sa profite de campania de vaccinare impotriva COVID-19 care va incepe luni si in care inocularea se va putea face fara programare in magazine, moschei sau pe terenurile de fotbal, relateaza Reuters. Ingrijorat ca rata de vaccinare de circa 62% din Germania nu va fi suficienta pentru a preveni un val de infectari cu COVID-19 la iarna, in special din cauza variantei Delta, dominanta, guvernul face un efort pentru a-i incuraja pe nehotarati sa se vaccineze. "Nu a fost niciodata mai simplu si mai rapid sa te vaccinezi", a spus Merkel in podcast-ul…