Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele informații cu privire la situația epidemiologica: 17219 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 114 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 3197 pacienți vindecați; 276 pacienți internați in spital; noua pacienți internați la ATI, din care un pacient intubat; 4355 pacienți externați la cerere cu test pozitiv pana in prezent; 2224 persoane carantinate la domiciliu sau in locația declarata; 60091 teste efectuate pana in prezent; 1420 persoane izolate la domiciliu sau in locația declarata; 708 persoane…