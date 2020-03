Coronavirus: Kazahstanul decretează stare de urgenţă Presedintele Kazahstanului a decretat duminica instituirea, timp de o luna, a starii de urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului in statul din Asia Centrala, unde opt cazuri au fost confirmate, informeaza AFP. Masura se aplica de luni, de la ora locala 08.00 (02.00 GMT), pana la 15 aprilie, se mentioneaza in decretul presedintelui Kasim-Jomart Tokaev. Starea de urgenta implica inchiderea centrelor comerciale, teatrelor, expozitiilor si altor "locuri cu mari concentrari de persoane", precizeaza decretul. Intalnirile sportive si alte "evenimente de masa" si "comemorative" vor fi de asemenea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

