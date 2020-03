Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au conformat, azi noapte, alte șapte cazuri noi de COVID 19. Caz 89 – femeia de 49 de ani a venit din Italia pe data de 10 martie și se afla in autoizolare cand a fost confirmata cu COVID-19. Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venita din Italia in 09.03 confirmata in […] Articolul Coronavirus…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a ajuns la 59 Numarul cazurilor de coronavirus în România a ajuns la 59, ieri fiind confirmate 12 noi îmbolnaviri. Ultimii sase pacienti - între care trei cadre medicale - sunt din judetul Hunedoara, infectati de femeia…

- Pana in prezent, au fost inregistrate 28 de dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal și doua dosare penale inregistrate sub aspectul savarșirii infracțiunii de comunicarea de informații false, fapta…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- UPDATE. Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in județul Mureș, dupa ce in urma cu o ora o femeie din Capitala era depistata pozitiv. Este vorba de un pacient de Mureș, de 71 de ani. Astfel, Romania ajunge la 15 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…