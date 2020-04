CORONAVIRUS în România: 252 de români s-au vindecat, iar 85 au murit Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 la Constanța, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brașov, 8 la Cluj, 5 la Galați, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba, 1... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

