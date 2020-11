Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea statului Michigan, democrata Gretchen Whitmer, a avertizat luni ca exista o criza de leadership la Casa Alba, in contextul in care situatia epidemica legata de COVID-19 s-a agravat in SUA, noteaza DPA, potrivit AGERPRES. ''Suntem in mijlocul celor mai rele saptamani ale acestei…

- Consilierul pentru coronavirus de la Casa Alba, doctorul Scott Atlas, a fost puternic criticat duminica, dupa ce a publicat pe Twitter un mesaj in care le cerea americanilor din Michigan sa se „ridice” impotriva noilor restricții COVID-19 anunțate de guvernatorul democrat Gretchen Whitmer, scrie Business…

- „Sincer, ne-am liniștit puțin acum ca Trump (pe care l-am asemanat cu Mussolini) a pierdut. Insa nu avem mari iluzii ca Biden va rezolva problemele structurale ale societații americane. Nu cred ca Biden e un salvator. Dar macar lucrurile ingrozitoare din ultimii 4 ani sa nu continue…”, a explicat Raul…

- Potrivit bilantului de la ora locala 20:00 (03:00, vineri, ora Romaniei), s-au inregistrat cu 1.226 mai multe decese decat joi si 123.085 noi contagieri, doborand astfel recordul de cazuri inregistrat pentru a doua zi consecutiva. Noile cazuri de coronavirus au explodat in ultimele zile in tara,…

- Numararea voturilor din Statele Unite continua, cursa pentru Casa Alba fiind una foarte stransa. In prezent, sunt așteptate rezultatele din Pennsylvania, Nevada, Georgia și Arizona, dupa ce mai multe surse i-au atribuit victoriile in Wisconsin și Michigan lui Joe Biden. La fel s-a intamplat și cu statul…

- Cursa stransa pentru Casa Alba. Biden revine in carți in doua state-cheie, dupa ce Trump și-a anunțat victoria și a acuzat fraudarea alegerilor. Colegiul Electoral din SUA este format din 538 de electori, iar caștigatorul are nevoie de minimum 270 UPDATE 16.34: Rasturnare de situație in Michigan acolo…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, vrea ca UE sa redevina un ''partener preferential'' al Washingtonului si sa consolideze alianta lor in cadrul NATO, pe care promite sa o modernizeze pentru a face fata Rusiei si Chinei, a declarat intr-un interviu publicat marti de…

- Guvernatoarea statului american Michigan, Gretchen Whitmer, ar fi urmat sa fie rapita, daca FBI-ul nu intervenea. Șase barbați care planuiau s-o rapeasca au fost identificați de barbați care urmau s-o rapeasca pe guvernatoarea statului american Michigan