Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei de la Paris a publicat propria poveste a epidemiei de coronavirus. Clipul nu este foarte diplomatic, considera presa franceza potrivit digi24.ro.Razboiul la distanta dintre China si Statele Unite, sau chiar mai larg cu Occidentul, a ajuns la un nou episod, relateaza Le Figaro.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, a anuntat Administratia Prezidentiala. „Pe fondul crizei provocate de raspandirea la nivel global a noului coronavirus, care afecteaza deopotriva Franta si Romania, Presedintele Klaus Iohannis…

- China a indemnat vineri la unitate internationala impotriva noului coronavirus, in urma unor critici ale presedintelui francez Emmanuel Macron si mai multor capitale occidentale cu privire la gestionarea epidemiei de catre Beijing, relateaza AFP, potrivit news.ro.Adevaratele CIFRE ale dezastrului…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a multumit vineri lui Emmanuel Macron pentru 'leadership-ul' sau in raspunsul international la pandemia de COVID-19, in contextul in care SUA si-au suspendat finantarea pentru organizatie si presedintele francez…

- Ministerul Afacerilor Externe le aminteste romanilor ce lucreaza in Spania care le sunt drepturile, in contextul restrictiilor impuse in aceasta tara pentru a limita si preveni infectia cu noul coronavirus.Din cauza virusului COVID-19 au murit pana la acest moment 21.306 oameni, la nivel mondial. Pe…

- Uniunea Europeana isi va inchide "de marti la pranz" frontierele cu exteriorul timp de 30 de zile cu scopul de a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a anuntat luni seara presedintele francez Emmanuel Macron, citat de France Presse. "Toate calatoriile intre tari neuropene si UE vor fi suspendate…

- Presedintii din Franta si Statele Unite, Emmanuel Macron si Donald Trump, au convenit, miercuri, sa intensifice cooperarea pentru solutionarea crizei din Siria si pentru contracararea epidemiei de coronavirus, prin intermediul Grupului statelor puternic industrializate (G7), anunta Palatul Elysee,…

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…