- Productia de vaccinuri fabricate in Franta impotriva maladiei COVID-19 va demara miercuri, la compania subcontractanta Delpharm, a anuntat luni Ministerul francez al Economiei si Finantelor, confirmand o serie de informatii aparute in presa, transmite agerpres.ro.

- Ministerul sanatații din India a anunțat miercuri ca in aceasta țara a fost depistata o noua tulpina de coronavirus, in afara multor alte variante de urmarit (VOC) ce au fost descoperite in strainatate, transmite Reuters. ”Deși VOC și o noua varianta cu dubla mutație au fost depistate in India, acestea…

- Noua tulpina, care a fost secventiata, a aparut intr-un focar izbucnit intr-un spital din Lannion (nord-vestul tarii), unde au fost detectate 79 de cazuri de COVID-19, dintre care opt cu noua varianta, precizeaza DGS intr-un comunicat.Autoritatile au decis sa plaseze focarul "sub supraveghere" dupa…

- Ministrul francez al sanatatii a sugerat vineri ca Franta ar putea merge pe calea Italiei care a blocat recent o livrare de vaccinuri anti-COVID-19 produse de AstraZeneca catre Australia, relateaza CNN.

- Guvernul german doreste sa creeze o echipa operativa speciala pentru a spori investitiile in productia de vaccinuri si pentru a consolida capacitatea de rezerva pentru urmatoarea pandemie, a anuntat vineri ministrul sanatatii german, Jens Spahn, citat de Reuters si dpa.

- Ministerul francez al Sanatatii a cerut spitalelor ca din data de 18 februarie sa intre ”in organizare de criza”, in perspectiva unei posibile cresteri a infectarilor cu coronavirus, din cauza variantelor mai contagioase, a relatat duminica publicatia Le Journal Du Dimanche, transmite Reuters.…

- Franta inregistreaza o scadere a numarului de infectari cu Covid-19 pentru a patra zi consecutiv. Conform datelor Ministerului Sanatatii din Franța, citate de Reuters, 19.175 de infectii cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Cu o zi in urma fusesera raportate 20.586 de cazuri…