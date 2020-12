Coronavirus: Ediţia din 2021 a Carnavalului de la Nisa, anulată Carnavalul de la Nisa, un eveniment popular in acest oras din sud-estul Frantei, a fost anulat pentru aceasta iarna din cauza epidemiei de COVID-19, informeaza AFP, citand decizia luata joi de autoritati.



"Avand in vedere actuala criza de sanatate si participarea pe care o genereaza un astfel de eveniment, carnavalul de la Nisa, programat initial sa aiba loc in perioada 13-27 februarie 2021, este amanat pentru 2022", a indicat municipalitatea intr-un comunicat.



Carnavalul atrage in fiecare an intre 100.000 si 200.000 de vizitatori, francezi si straini, si genereaza beneficii

Sursa articol si foto: agerpres.ro

