Croatia discuta cu Moscova posibilitatea de a importa vaccinul rusesc anti-COVID-19 si guvernul de la Zagreb a cerut agentiei nationale pentru medicamente sa ia in considerare aprobarea acestui vaccin fara a mai astepta o decizie a Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul croat al sanatatii, Vili Beros, transmit Reuters si dpa.



Tarile UE au ramas in urma Statelor Unite si a fostei membre a blocului Marea Britanie in ce priveste distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19, ceea ce a generat presiuni asupra guvernelor in vederea accelerarii programului de vaccinare, noteaza Reuters.

…