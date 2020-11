Coronavirus: Coreea de Sud înăspreşte restricţiile şi anunţă un record de cazuri de COVID-19 Autoritatile sud-coreene au anuntat joi inasprirea masurilor de distantare fizica in regiunea capitalei Seul dupa s-au inregistrat in ultimele zile cifre maxime de contagieri dupa perioada de vara cu virusul SARS-CoV-2, relateaza EFE. Nivelul 1.5 de restrictii (al doilea dupa o scara de cinci) a intrat in vigoare la miezul noptii de miercuri la Seul si in provincia invecinata Gyeonggi, cele doua zone care au inregistrat cel mai mare numar de cazuri, si care va ramane in vigoare cel putin doua saptamani. In orasul Incheon din apropiere, unde volumul cazurilor este ceva mai mic, restrictiile se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

