In contextul crizei cu coronavirus, declanșata la nivel global, din ce in ce mai multe celebritați se folosesc de statutul de persoane publice pentru a indemna lumea sa nu intre in panica și sa respecte regulile de prevenție a infectarii cu virusul ucigaș. Este și cazul frumoasei actrițe romance Catrinel Menghia care a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj cu sfaturi prețioase legate de subiectul momentului. „Pentru prietenii mei virtuali … #Coronavirus Fiecare persoana infectata ar putea raspandi infecția si este posibil ca o persoana sa poata raspandi infecția inainte sa știe ca este bolnava…