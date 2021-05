Coronavirus: Boris Johnson va ridica restricţiile legate de pandemie în Marea Britanie Premierul britanic, Boris Johnson, va confirma luni relaxarea restrictiilor legate de pandemia cauzata de coronavirus, pe baza imbunatatirii situatiei sanitare, au anuntat duminica serviciile sale, noteaza AFP. Liderul conservator va face publica a treia etapa a foii sale de parcurs pentru iesirea din lockdown luni dupa-amiaza, dupa un bilant cu ministrii cabinetului sau in cursul diminetii. Noua etapa va intra in vigoare la 17 mai, data la care vor fi, de asemenea, relaxate unele restrictii privind calatoriile in strainatate. Cu incepere de la acea data, britanicii ar urma sa aiba voie sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

