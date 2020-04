Coronavirus: Autorităţile iordaniene vor folosi tehnologii moderne pentru a se asigura de respectarea interdicţiei de circulaţie impusă în regat Autoritatile iordaniene au anuntat ca vor folosi drone si camere de supraveghere pentru a pune in aplicare interdictia de circulatie impusa in intregul regat pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza AFP.



"Fortele armate si serviciile de securitate vor utiliza tehnologii moderne, cum ar fi drone si camere de supraveghere, pentru a se asigura ca interdictia este respectata", a declarat sambata seara ministrul de stat pentru informatii, Amjad al-Adayle, intr-o conferinta de presa.



Cinci persoane au murit din cauza coronavirusului, iar alte 323 au fost infectate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iordaniene au inceput sa evacueze aproximativ 5.000 de persoane plasate in carantina in hoteluri din regat dupa ce au sosit in tara in urma cu doua saptamani ca masura de precautie impotriva noului coronavirus, a constatat luni un fotograf al agentiei France Presse, potrivit Agerpres.Aceste…

- Guvernul din Honduras a anuntat duminica extinderea interdictiei de circulatie pana la 12 aprilie, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. Epidemia provocata de virusul SARS-CoV-2 a cauzat moartea a trei persoane in Honduras, unde exista…

- Imagini rare in Banat: militarii au ieșit in misiune pe strazile din Timișoara. Astazi, soldații au ieșit in oraș pentru a se asigura, alaturi de ceilalți oameni ai legii, ca prevederile Ordonanței militare numarul 3 sunt respectate de timișoreni. Militarii sunt postați in puncte de control, in echipe…

- Parlamentul bulgar a votat o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forta fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar.Fortele armate vor fi mobilizate pentru a ajuta autoritatile…

- Parlamentul bulgar a votat vineri, dupa o dezbatere aprinsa, o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forța fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar,

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca va convoca consultari cu partidele parlamentare începând de vineri, de la ora 13.00, dupa ce Florin Cîțu și-a depus mandatul, și a cerut "imperativ" Parlamentului ca saptamâna viitoare sa fie învestit un guvern…

- Autoritațile au impus restricții de circulație pe Valea Oltului, in zona localitatii Caineni, dupa ce, joi, un zid de sprijin s-a prabusit, a anuntat CNAIR, potrivit MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor CNAIR, din cauza prabusirii peretelui de beton, sub drum s-a format o caverna care a dus…

- Pana acum, 25 de persoane au murit ca urmare a infectarii cu coronavirus, majoritatea in orașul Wuhan și in imprejurimi, scrie The Telegraph. Printre victime se numara persoane in varsta de 73 și 89 de ani, cea mai tanara victima avand 48 de ani. Autoritațile au oprit transportul public in incercarea…