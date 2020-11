Coronavirus: Austria va începe testarea în masă a populaţiei în decembrie Testarea in masa pentru noul tip de coronavirus se va desfasura in Austria in doua etape, in decembrie si in ianuarie, pentru a preveni impunerea altor perioade de carantina, a anuntat vineri guvernul austriac, informeaza dpa.



"Cateva minute de testare pot preveni mai multe saptamani de carantina pentru intreaga tara", a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit unui comunicat. "Vom putea identifica rapid un numar mare de persoane contaminate si vom putea sa rupem lantul infectarilor", a adaugat el.



Sapte milioane de teste antigen care permit aflarea rezultatului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

