- Transportul public in comun este principala sursa de transmitere a COVID-19 in momentul de fata, spune medicul Alexandru Rafila, care susține ca deschiderea școlilor in septembrie nu a avut un impact major in ceea ce privește creșterea numarului de infectari.

- Ziarul Unirea Reguli in transportul in comun, pentru a evita infectarea cu noul coronavirus: Recomandarile cercetatorilor Oamenii de știința sunt de parere ca, pe langa igiena mainilor și distanțarea sociala care trebuie respectate in mijloacele de transport in comun, mai exista o masura care ar trebui…

- Soferii din cadrul societatii de transport in comun din municipiul Giurgiu au organizat vineri o greva spontana, circulatia fiind intrerupta timp de cateva ore pe toate traseele, ei acuzand controalele efectuate de politisti si amenzile care le sunt aplicate de acestia pentru pasagerii care nu poarta…

- Premierul Ludovic Orban a tras atenția asupra locurilor unde cetațenii se pot infecta cu virusul ucigaș, COVID -19. Primul ministru a declarant ca cei mai mari factori de risc pentru infectarea cu COVID sunt nunțile, botezurile și transportul public. De asemnea, Orban a susținut ca și inceperea școlilor…

- Infectarea pe cale aeriana este principala modalitatea de transmitere a SARS-CoV-2, arata un raport recent al Consiliului Superior pentru Cercetari Stiintifice din Spania. Acesta este motivul pentru care folosirea mastii a devenit obligatorie peste tot in lume si se afla la baza restrictiilor pentru…