Coronavirus: 20% dintre rezidenţii din Stockholm ar fi dezvoltat deja anticorpi împotriva SARS-CoV-2 Epidemiologul de stat din Suedia, o tara care se diferentiaza prin abordarea sa mai supla - si controversata - in fata pandemiei cauzate de noul coronavirus, a declarat miercuri ca mai mult de un locuitor din cinci din capitala tarii, Stockholm, ar fi putut sa dezvolte deja anticorpi impotriva SARS-CoV-2, informeaza AFP. Contactat pentru a comenta rezultatele unui studiu realizat de Agentia suedeza pentru sanatate publica, epidemiologul de stat Anders Tegnell a declarat ca, dupa parerea lui, pana in data de miercuri, "putin peste 20%" dintre locuitorii din Stockholm au contractat probabil COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

