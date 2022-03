Stiri pe aceeasi tema

- Polonia neaga ideea ca va oferi Ucrainei avioane de lupta, idee care ar fi fost admisa de SUA. „Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina si nici nu va permite folosirea aeroporturilor sale”, a anunțat guvernul de la Varșovia. Polonia iși menține totuși disponibilitatea de a sprijini Ucraina,…

- In urma cu cateva zile, Kievul a anunțat ca inființeaza o legiune „internaționala” pentru strainii care doresc sa se ofere voluntari in sprijinul Ucrainei. Anunțul facut de președintele ucrainean a starnit reacții controversate, insa exista totuși oameni care au decis sa se implice intr-un razboi care…

- Vasiliy Lomachenko (34 ani), fost campion mondial de box la categoria pana, a anunțat ca va lupta alaturi de armata ucraineana, dupa ce Federația Rusa a invadat țara vecina joi dimineața. Nu e singurul nume din sport care va lupta in razboi. In cele cinci zile de la inceperea razboiului in Ucraina,…

- Un pilot ucrainean a scos din lupta șase avioane rusești, pilotul fiind acum cunoscut drept „Fantoma Kievului”. Pilotul de lupta ucrainean este acum prezentat ca o figura eroica, potrivit jurnaliștilor de la Adevarul. Pe rețelele de socializare a aparut o filmare video scurta in care apare aceasta „Fantoma…

- Civilii din toata Europa, chemați LA ARME de președintele Ucrainei: „Puteți veni in țara noastra pentru a apara Europa” Civilii din toata Europa, chemați LA ARME de președintele Ucrainei: „Puteți veni in țara noastra pentru a apara Europa” Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chama vineri pe…

- Ucraina nu are nicio intentie de a lansa un atac impotriva zonelor controlate de separatisti in estul tarii, intrucat aceasta ar duce la "nenumarate victime" civile, a declarat vineri comandantul sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, indemnand populatia din Donbas sa ignore aceste "minciuni"…

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dancu a asigurat faptul ca nu va exista niciun razboi in care sa fie implicata Romania, in contextul situației instabile dintre Ucraina și Rusia. Pe scurt, in acest moment relația dintre Ucraina și Rusia este instabila. Federația Rusa a trimis 175.000 de trupe la…