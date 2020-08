Coreea de Sud/Inundaţii: Şapte membri ai echipelor de intervenţie au dispărut după ce barca lor s-a răsturnat Sapte membri ai echipelor de interventie au fost dati disparuti in Coreea de Sud, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau a fost rasturnata de o viitura joi, anunta agentia Yonhap, in timp ce pericolul producerii de noi viituri, inundatii si alunecari de teren este in continuare crescut din cauza cantitatii mari de precipitatii, transmite Reuters. In anumite regiuni din Coreea de Sud ploua fara intrerupere de 44 de zile, in acest an inregistrandu-se cea mai lunga perioada musonica din 2013. Trei barci de interventie au fost rasturnate si luate de torenti in timp ce incercau sa elibereze o ambarcatiune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

