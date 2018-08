Coreea de Nord isi va pastra expertiza in domeniul nuclear in pofida promisiunilor facute SUA in favoarea denuclearizarii, a declarat vineri ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho citat de o sursa media din Iran, unde efectueaza o vizita, relateaza AFP.



In cursul summitului din 12 iunie intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, acesta si-a reafirmat angajamentul fata de o ''denuclearizare completa a Peninsulei Coreene'', o vaga declaratie de intentie, fara precizarea vreunui calendar sau unor modalitati, departe de denuclearizarea…