Stiri pe aceeasi tema

- Tipsterii care muncesc din greu analizand meciurile pentru a da ponturi Campionatul Mondial de Fotbal 2022 pot sa ia o pauza. Finala Cupei Mondiale din Qatar este deja stabilita. Desigur, glumim, dar gluma este bazata pe o intamplare reala.Cine a cautat pe Google „Lusail stadium events” a putut citi…

- Principala favorita a speciliastilor la castigarea Cupei Mondiale din Qatar, Brazilia a invins luni seara Coreea de Sud, in optimile de finala ale competitiei. Selecao a rezolvat meciul inca din prima repriza, scorul final fiind 4-1 (4-0), sudamericanii reducand turatiile dupa pauza.

- Ziua de marți inchide faza optimilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar! Portugalia - Elveția și Maroc - Spania sunt ultimele necunoscute din zona optimilor, iar naționalele iberice pornesc cu prima șansa la calificare. Luni, Croația a avut nevoie de lovituri de la 11 metri ca s-o invinga…

- Calificata deja in optimi, Portugalia a intalnit Coreea de Sud in ultimul meci din grupa H, in timp ce, in cealalta partida, s au duelat Uruguay si Ghana. Tabloul complet al optimilor de finala de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar s a stabilit, ultimele patru formatii care au depasit faza grupelor…

- Rica Raducanu (76 de ani) privește cu tristețe spre actualul Campionat Mondial de Fotbal, din Qatar, unde, printre echipele participante, nu se numara insa și țara noastra. Fostul mare sportiv, care in 1970 a fost portarul echipei Romaniei, la Campionatul Mondial din Brazilia, ne-a povestit, exclusiv…

- Paulo Bento (53 de ani), selecționerul portughez al naționalei Coreei de Sud, a anunțat lotul pe care „tigrii Asiei” se vor baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Coreea de Sud și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Asiaticii…

- Dragan Stojkovic (57 de ani), selecționerul naționalei Serbiei, a anunțat lotul pe care se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Turneul final din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie Serbia și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Sarbii au anunțat jucatorii care vor lua parte…

- Daca ne uitam la pariurile sportive legate de Cupa Mondiala din Qatar vom vedea ca la toate casele de pariuri, inca de la inceputul anului, avem deja o favorita la castigarea Campionatului Mondial de Fotbal. Cine e aceasta? Brazilia. Are deja cinci titluri adjudecate, are echipa puternica, omogena,…