Ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a declarat sambata ca este alarmat de atitudinea Statelor Unite in ceea ce privește Coreea de Nord, dar ramane ferm in decizia de a continua procesul de denuclearizare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

Statele Unite și Coreea de Nord au ajuns la un acord in luna iunie, in cadrul summitului dintre președinții Donald Trump și Kim Jong-Un din Singapore, conform caruia regimul de la Phenian iși va opri programul nuclear și va restabili pacea in Peninsula Coreeana.

„Coreea de Nord ramane ferma și determinata sa implementeze acordul…