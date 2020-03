Coreea de Nord ameninţă să-şi întrerupă dialogul cu SUA Coreea de Nord a amenintat luni ca va intrerupe dialogul cu SUA, in timp ce seful diplomatiei americane s-a declarat nerabdator ca negocierile sa fie reluate, informeaza marti AFP. "Auzind retorica ridicola a lui Pompeo, am renuntat la orice speranta de dialog", a declarat un responsabil nord-coreean insarcinat cu negocierile cu SUA, citat de agentia oficiala KCNA. "Ne vom trasa propriul drum", a asigurat acest responsabil al carui nume nu este dezvaluit. Saptamana trecuta, secretarul de stat american Mike Pompeo i-a indemnat pe membrii comunitatii internationale sa ramana "determinati sa exercite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

