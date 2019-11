Copou Garden Residence, un stil de viaţă Dezvoltatorul Daniel Niculița a inceput in forța proiectul Copou Garden Residence. Primul lucru realizat a fost consolidarea strazilor pentru a oferi confort clienților complexului Copou Garden Residence, dar și vecinilor. Recent s-au finalizat lucrarile de așternere covor de piatra sparta, au fost executate lucrarile de montare a bordurilor, dar și de asfaltare a tuturor strazilor din cartier. Valoarea investiției fiind de peste un sfert de milion de euro. In total s-a asfaltat un kilometru de strada. In contextul in care pe drumurile de pe Aleea Sadoveanu se circula pe drumuri care nici macar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

