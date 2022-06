Copilul de un an căzut din mașină, prin portieră, a murit. Marea greșeală a părinților Tragedie in județul Caras-Severin. Baiatului de un an și trei luni, cazut din mașina aflata in mers pe un drum din Caras-Severin, dupa ce s-a deschis portiera, a murit, dupa ce a fost in coma timp de zece ore. Iar totul s-a produs, deoarece copilul nu a fost prins cu centura de siguranța. Incidentul s-a produs in localitatea Ciuta, mașina fiind condusa de tatal copilului. Micuțul se afla pe bancheta din spate, fara sa fie prins in centuri. La un moment dat, cand autoturismul a ajuns intr-o curba, copilul s-a dezechilibrat, a alunecat din scaunul pentru copii, iar, din nefericire, portiera s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

