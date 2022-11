Copilașii de la școala ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda au sărbătorit România! (VIDEO/FOTO) Copilașii de la școala ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda au avut azi o zi mai deosebita, in care au sarbatorit Romania, in preajma aniversarii Zilei Naționale. Ei au sarbatorit Romania prin ateliere de istorie, olarit, pictura pe sticla și o serbare. Imbracați in costume tradiționale romanești, copiii și-au manifestat curiozitatea fața de valorile care [...] Articolul Copilașii de la școala ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda au sarbatorit Romania! (VIDEO/FOTO) apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

