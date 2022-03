Copil ucrainean în spital, cu probleme grave de sănătate Departamentul de Sanatate al Regiunii Lazio și al spitalului de pediatrie Bambino Gesu din Roma a dat un comunicat despre un copilaș in varsta de puțin peste un an, care a venit din Ucraina, impreuna cu parinții sai și care a fost internat in stare grava. Parinții au fugit din calea razboiului prin mijloace proprii și prima lor grija a fost sa duca puiul de om la spital, pentru ingrijiri. Acesta, din cauza unei paralizii cerebrale infantile a fost traheostomizat de cand avea patru luni. Și, acum, dupa un drum greu și lung, avea nevoie urgent de ingrijiri. Traheotomia, ca sa ne facem o idee, este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a capturat aproximativ 200 de soldati rusi care erau "prost echipati", a declarat generalul-maior ucrainean Borys Kremenetsky intr-o conferinta tinuta la Washington sambata seara, potrivit CNN. "Am capturat in jur de 200 de soldati rusi, unii dintre ei in varsta de 19 ani, deloc antrenati, prost…

- Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa declanșarea acțiunilor militare in Ucraina. „Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine”, a spus militarul, transmite Noi.md cu referire la publika.md.

- Un jurnalist ucrainean l-a lovit in fața pe un politician pro-rus, in direct, in timpul unei dezbateri televizate din Ucraina despre o posibila invazie și acțiunile președintelui rus Vladimir Putin. Incaierarea a izbucnit intre parlamentarul Nestor Shufrych, de la partidul ucrainean prorus „Pentru viața” …

- SUA susțin ca au informații despre faptul ca Moscova ar planui sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei. Scenariul ar putea fi folosit astfel ca pretext pentru a invada Ucraina. Afirmațiile aparțin purtatorului de cuvant al Pentagonului, John Kirby, dar Rusia neaga categoric un asemenea plan.…

- "Din datele de pana in acest moment și trebuie sa ne uitam și la modul in care cresc pacienții cu SARS-CoV-2, da, este posibil. Este posibil sa inregistram și o creștere a pacienților care se interneaza in spital pentru ca persoanele care știm ca nu au protecție oferita de anticorpi ajung sa faca forme…

- Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a povestit intr-un live pe TikTok ca a fost internat la o clinica renumita din strainatate din cauza unei afectiuni „mult mai grave decat COVID-ul”, iar toti banii din lume nu-l ajuta sa se insanatoseasca.

- Robert de Niro, legenda de la Hollywood care a caștigat diverse premii pentru talentul sau, a fost diagnosticat cu cancer la prostata inca din 2003. Cunoscut in special pentru colaborarile sale stranse cu regizorul Martin Scorsese, De Niro pare sa nu inceteze niciodata sa lucreze, in mod remarcabil,…

- Cunoscutul comediant Nick Cannon trece prin momente extrem de grele. Fiul sau de doar cinci luni a incetat din viața din cauza unor probleme de sanatate. Bebelușul a murit din cauza unei tumori cerebrale.